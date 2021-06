HMM, 서버 바이러스 공격 당해…"화주, 유선연락 및 재확인 당부"

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 44,250 전일대비 2,000 등락률 -4.32% 거래량 10,477,358 전일가 46,250 2021.06.15 15:13 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제이동걸 회장 "산은, HMM CB 전환할 것"…쌍용차엔 쓴소리(종합)만기 앞둔 HMM 전환사채…산은 "이익 위해 전환할 것"(상보) close 은 최근 바이러스 공격으로 시스템 보안점검을 실시했다고 15일 밝혔다.

HMM은 지난 12일 새벽 1시(한국시간) 바이러스 공격을 받아 현재 대부분 복구하고 확인된 피해 규모는 지극히 경미한 상황이라고 설명했다.

회사는 지난해 클라우드 시스템 도입으로 대부분의 선사 운영 업무는 현재 정상적으로 진행되고 있다고 덧붙였다.

화물예약시스템 등 주요 운영시스템은 문제 없는 상황이며 일부 지역의 경우 메일 시스템의 불안정으로 개인 메일과 유선을 통해 화주와의 업무를 진행하고 있다고 밝혔다.

HMM은 "이날 현재 주요 메일 서비스 복구가 이루어졌지만 본사 메일 서버의 불안정 등으로 인해 화주들과의 일부 메일이 송수신 누락된 경우가 발생하였을 수 있는 것으로 판단한다"며 "응답 및 처리 받지 못한 이메일이 있는 화주는 유선 연락 혹은 재확인을 당부 드린다"고 말했다.

HMM은 향후 유사 사이버 공격에 대비해 보다 강력한 사이버 보안점검을 실시하고 있으며 최신 백신 업데이트 등 가능한 모든 조치를 강구할 방침이다.

