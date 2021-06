국민의당 "이준석, 야당에 주어진 책임과 역할 다해달라"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의당은 이준석 국민의힘 신임 당대표의 당선을 축하하면서 야당에 주어진 책임과 역할을 다해달라고 당부했다.

안혜진 국민의당 대변인은 11일 논평을 통해 "이준석 당대표와 새롭게 구성될 지도부는 제1야당으로서 문재인 정권의 잘못을 바로잡고 대한민국이 과거가 아닌 미래의 올바른 길을 가는데 최선의 역할을 해주기 바란다"고 밝혔다.

이어 그는 "혁신적 야권 대통합에도 열린 자세로 적극 나서서 정권교체의 기반을 만드는 데에도 제1야당에 주어진 책임과 역할을 다해주기 바란다"고 말했다.

안 대변인은 "국민적 관심을 이끌어낸 이번 전당대회의 높은 투표율과 결과가 말해주듯 제1야당의 쇄신을 열망한 국민의 목소리가 반영되었다는 점에서 의미가 매우 크다"며 "국민의힘의 이번 전당대회의 과정과 결과가 제1야당의 쇄신은 물론, 한국 정치 전체의 혁신과 변화로 이어지기를 진심으로 기대한다"고 강조했다.

축하의 메시지도 잊지 않았다. 안 대변인은 "오늘 선출된 이 신임 당대표에 진심으로 축하의 뜻을 전한다"고 얘기했다.

