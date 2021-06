[포토] 이준석, 헌정사 첫 30대 대표

[아시아경제 윤동주 기자] 이준석 국민의힘 당대표 후보가 11일 제 1야당의 당대표로 당선됐다. 이날 국민의힘 전당대회 결과, 이준석 후보는 합산 지지율 42%를 차지해 나경원(31%), 주호영(14%), 조경태(6%), 홍문표(5%)를 따돌리며 당선됐다. 이 대표는 당원 투표에서도 37%로 1위를 차지하며 33%의 당원 표심을 얻은 나경원 후보를 앞질렀다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr