50대 경영주 농가소득 7042만원…수급안정대책·공익직불제 빛 봤다

[세종=아시아경제 김현정 기자] 정부의 수급대책과 공익직불제 도입 등의 영향으로 지난해 농가소득이 역대 최고를 기록했다. 특히 50대 경영주 농가 소득은 처음으로 7000만원을 웃돌아 평균 농가소득의 1.6배에 달했다.

10일 농림축산식품부에 따르면 지난해 농가소득은 전년 대비 9.3% 뛴 4503만원으로 집계됐다. 한 해 전과 비교해 이전소득과 농업소득이 각각 27.0%와 15.2% 급증한 영향이 컸다. 농업외 소득과 비경상소득은 각각 4.1%, 1.1%씩 줄었다.

◆선제적 수급대책에 가격 안정 ‘속도’= 지난해 농가소득 전체에서 농업소득이 차지하는 비중은 전년대비 15.2% 증가한 26.2%를 기록했다. 전체 소득에서 차지하는 농업소득의 비중이 증가한 것은 ‘생계’로서의 농업이 자리를 잡아가고 있다는 의미다. 특히 정부 수급조치로 쌀값 등 농산물 가격이 안정되고 재해보험금 등 경영안정 지원이 강화되면서 농업소득 증대에 도움이 됐다.

쌀은 계속된 풍작과 소비 감소 현상으로 2017년에는 20㎏당 산지가격이 3만1691원까지 떨어졌다. 벼 재배 농가가 전체 농가의 절반 이상(54.1%)을 차지한다는 점을 감안해 정부는 소비처확대, 가공제품 수출, 해외원조 등을 각종 대책을 쏟아냈다. 특히 쌀 생산조정제를 도입해 2018년부터 지난해까지 벼 재배면적 7만7000㏊를 감축(약 41만t 생산 감소 효과)했다. 그 결과 지난해 수확기 산지 쌀값은 20㎏당 5만4121원까지 회복했다.

농식품부는 마늘·양파 등 채소와 과수·화훼농가의 소득 보전을 위한 정책에도 속도를 내고 있다. 지난해부터 실측조사 체계를 도입해 농업관측의 정확도를 높이고, 실측조사를 확대해 재배면적과 작황, 생산량 정보 등을 면밀히 살폈다. 특히 계약재배 농업인에게 평년가격의 80% 이내 금액을 보전해주고, 사전 면적조절 등 수급의무를 주는 ‘채소가격안정제’를 통해 마늘가격 하락을 방어하기도 했다. 코로나19 사태의 최대 피해 업종 중 한 곳이던 화훼농가 역시 정부의 판로확대 지원과 공공구매 등 활성화 대책으로 웃음을 되찾았다. 절화류(줄기를 잘라낸 꽃) 거래량과 도매가격은 지난해 초 전년 대비 34%, 10.5% 각각 급감했으나 같은해 7월에는 증가세로 전환했다.

◆농가 ‘젊은피’ 50대 경영주, 평균소득 7000만원대= 농촌에서는 ‘젊은피’로 통하는 50대 경영주 농가의 소득이 7000만원을 처음으로 웃돌았다는 점도 눈에 띈다. 지난해 50대(50∼59세) 경영주 농가 평균소득은 7042만원으로 전체 평균의 1.6배에 달했다. 2016년과 비교하면 4년만에 11.5% 증가한 것이다.

이밖에 농가에서 가장 높은 비중을 차지하는 70대 경영주 소득은 3390만원으로 집계됐다. 영세고령농 대상 소득안전망 확충에 따라 한 해 전보다 21.1% 급증했다.

그 외 연령대별로는 50세 미만이 5527만원, 60대(60~69세)는 5116만원의 소득을 올렸다. 지난해와 비교해 각각 0.1%, 7.9% 증가했다.

