[아시아경제 서소정 기자] 셀트리온은 바이오의약품 소재·부품·장비 전문 업체 이셀에서 정제 및 배양 공정에 사용되는 자재를 3년간 공급받는 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.

셀트리온은 해외 수입에 의존해온 일회용 버퍼 제조기인 싱글유즈백과 배양 공정에서 심층 여과에 쓰는 소모품 커넥터 키트를 공급받는다.

셀트리온은 이 계약을 통해 국내 기술로 탄생한 고품질 자재를 안정적으로 공급받고 비용 절감 효과까지 누릴 수 있게 됐다고 설명했다.

셀트리온 관계자는 "이번 협약식을 통해 셀트리온이 국내 바이오 업계의 상생과 발전을 위해 추진한 국산화 과정의 첫 결실을 맺었다"라며 "앞으로도 기술력 있는 국내 바이오 업체를 발굴·지원하고 국산화의 영역을 확대해 긍정적인 바이오 생태계 조성을 이뤄나갈 것"이라고 말했다.

