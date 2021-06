[아시아경제 임혜선 기자] 종합식품기업 LF푸드의 일식 라멘·돈부리 전문점 하코야가 간편식 시장에 진출한다.

하코야는 ‘살얼음동동 냉메밀소바(948g)’를 선보인다고 4일 밝혔다. 이 제품은 정통 소바 육수와 수타 생면 등 전문점의 노하우를 담아 가정에서도 간편하게 정통 일식 메밀소바를 즐길 수 있는 것이 특징이다.

육수는 일본식 간장인 쯔유에 가쓰오부시와 다시마를 우려내 정통 소바 육수의 깊은 풍미를 자랑한다. 여기에 생와사비와 가쓰오부시, 간 무 등 세 종류의 토핑이 포함돼 부재료를 별도로 준비할 필요가 없다. 1인분씩 개별 포장돼 있어 깔끔하게 이용, 보관할 수 있는 점도 장점이다.

하코야의 ‘살얼음동동 냉메밀소바(948g)’는 마켓컬리에서 판매한다. 가격은 7800원이다.

