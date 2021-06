권덕철 "전날 마감 60~74세 접종 예약율 80.6%로 높아…접종 참여자에 감사(상보)"

국내 코로나19 첫 환자 발생일로부터 500일…"저력 보여준 시간"

[아시아경제 서소정 기자] 60~74세 고령층에 대한 예방접종 예약률이 80%를 돌파했다.

권덕철 중앙재난안전대책본부 1차장(보건복지부 장관)은 4일 오전 중대본 회의 모두발언에서 "어제 마감된 60~74세 어르신들에 대한 예약률은 80.6%로 높게 집계됐다"고 밝혔다.

이날 0시 기준 코로나19 백신 1차 접종자 수는 708만여명으로 접종률은 인구의 13.8%다.

권 1차장은 "어제 하루에만 34만명이 넘는 분들이 예방접종에 참여해 주셨다"며 "코로나19로부터 나와 소중한 가족을 지켜내고, 또 일상 회복으로 나아가는데 기꺼이 동참하겠다는 의지를 어르신들께서 몸소 보여주신 것"이라고 강조했다.

그는 "예방접종에 참여해 주신 모든 분들에게 깊이 감사드리고, 사전예약을 하신 분들은 꼭 일정에 따라서 접종 받아주실 것을 당부드린다"고 말했다.

권 1차장은 "6월에는 700만명이 넘는 분들이 예방접종을 받을 예정으로, 이상반응 신고 건수 또한 증가할 것으로 예상된다"며 "정부는 이상반응 신고에 보다 신속하고 체계적으로 대응하겠다"고 언급했다.

우선 이상반응 신고 민원 대응 인력과 역학조사 인력의 확충을 추진하고, 이상 반응 평가체계도 개선해 피해조사건을 신속히 심의토록 할 계획이다.

또 예방접종을 한 후 복용하는 해열·진통제인 아세트아미노펜 성분의 해열·진통제 공급에 차질이 없도록 할 방침이다.

권 1차장은 "제약협회·약사회와 함께 수급 현황을 수시 모니터링하고, 공급 부족이 우려되는 경우 제조업체에 확대 생산을 독려하도록 하겠다"며 "아세트아미노펜 성분의 해열·진통제는국내에 70여개 품목이 허가돼 있으며, 해당 제품들은 모두 동일한 효능과 효과를 갖고 있다"고 설명했다.

아울러 중증 이상반응에 대해서는 의사협회·병원협회 등 민간과 합심해 응급의료 체계도 완비한다.

권 1차장은 "국내 발생 기준, 신규 확진자 수는 3일 연속 600명대를 기록할 것으로 전망된다"며 "최근 지역감염이 발생하고 있는 유흥주점, 사업장, 음식점, 지인 모임 등에서 자칫 방심하면 얼마든지 확진자 수가 급증할 수 있어 방역에 대한 긴장의 끈을 놓지 말아야 한다"고 당부했다.

그는 "국내 코로나19 첫 환자가 발생한 작년 1월 20일로부터 500일이 지났다"면서 "지난 500일은 우리 모두에게 힘든 시기였지만 대한민국이 가진 저력을 보여주는 시간이기도 했다"고 말했다.

이어 "우리 사회가 집단 면역이 이뤄져 일상을 회복하는 그날까지 앞으로도 지난 500일 동안 보여주신 국민 여러분의 적극적인 협조와 참여를 당부드린다"고 덧붙였다.

