[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 대구시는 한국패션산업연구원 '2021 대구패션페어' 부대행사로 진행되는 'DFF 패션쇼'에 참가할 디자이너를 7월16일까지 모집한다고 2일 밝혔다.

'2021 대구패션페어'는 국내 패션기업의 해외수출 및 국내 매출 확대를 목표로 오는 8월27일부터 3일간 대구 EXCO에서 열린다. 부대행사인 'DFF 패션쇼'는 8월28, 29일 총 6회 규모로 대구 EXCO 3층 그랜드볼룸A 내 패션쇼장에서 진행된다.

'DFF 패션쇼' 참가 혜택으로는 ▲패션쇼 전문 운영기관을 통한 기획, 연출, 모델, 헤어&메이크업 제공 ▲패션쇼 사진 및 동영상 제공 ▲메거진D, 디렉토리 홍보 지원 등이다.

참가 신청은 대구패션페어 홈페이지를 참조하면 된다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr