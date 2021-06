정의용 "P4G 홍보영상 '평양 지도'는 실수…유감스럽게 생각"

[아시아경제 이지은 기자] 지난달 31일 막을 내린 '2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의' 개막식 홍보동영상에서 우리나라 지도 대신 평양 지도가 등장한 것과 관련, 정의용 외교부 장관이 1일 "유감스럽게 생각한다"고 밝혔다.

정 장관은 이날 정부서울청사에서 열린 P4G 정상회의 결과에 대한 외교부·환경부 합동 브리핑에서 "행사 직전까지 영상물을 편집하고 수정하는 과정에서 착오가 발생한 것으로 보고 받았다"며 이같이 말했다.

정 장관은 "우리 준비기획단에서 끝까지 세밀하게 챙기지 못한 그러한 실수에 대해 매우 유감스럽게 생각한다"며 재발을 막기 위한 구체적 경위 조사가 필요하다고 덧붙였다.

정 장관은 미국과 중국이 이번 P4G 정상회의에 참석한 데 대해 "P4G 회원국이 아닌데도 이번 정상회의에 동참했고 또 서울선언문에 두 나라 모두 참여했다"며 "석탄발전 의존도 하향 권유라는 내용이 포함된 서울선언문에 중국이 동참한 것은 매우 의미있다"고 평가했다.

이번 회의 결과를 바탕으로 북한과 협력할 계획이 있느냐는 질문에는 "모든 분야에서의 협력, 북한과의 협력이 열려 있다"면서도 "다만 최근 북한이 이런 협력 제의에 응하지 않고 대화가 열리지 않고 있다"고 답했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr