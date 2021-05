호남에 모인 野 당대표 후보들… 너도나도 "통합만이 살 길"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 당대표 경선 레이스에 오른 후보자들이 호남에 방문해 앞다퉈 '통합'을 강조했다. 보수정당의 기반이 약한 호남권의 민심을 흡수해 대선 국면에서 전국 정당으로 거듭나겠다는 취지다.

국민의힘은 30일 오후 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 광주·전북·전남·제주 전당대회 합동연설회를 개최했다. 이날 당대표 본경선에 진출한 후보들은 최고위원·청년최고위원 후보자들에 이어 정견발표를 진행했다.

첫 순서로 나선 나경원 전 국민의힘 의원은 "당대표 선거에 출마한 후 통합만이 살 길이라고 계속 외쳤다"며 "지역통합, 세대통합, 가치통합, 계층통합으로 국민 모두 통합해 정권교체의 기반을 만들어야 한다"고 주장했다. 그러면서 "지역에 갇힌 당대표로는 해낼 수 없다"며 "호남과의 동행을 더 가열차게 하겠다. 정권교체 이후 내각의 30%는 호남 출신으로 하겠다"고 선언했다.

나 전 의원은 대선 국면에서도 야권 후보 통합을 강조했다. 그는 "대선 열차를 국민의힘 후보로만 출발시키지 않겠다"며 "당대표가 되면 안철수, 홍준표, 윤석열, 최재형, 김동연 등 국민의힘 대선열차에 모든 야권 후보를 한번에 태우겠다"고 자신했다.

5선인 주호영 국민의힘 의원도 "정치의 목표는 국민 통합이다"라며 "호남의 마음을 얻고 제주의 지지를 받아서 대한민국이 온전히 하나가 되는 꿈을 갖고 있다"고 말했다.

그는 원내대표 시절 성과를 강조했다. 주 의원은 "지난 총선 후 참패와 분열의 늪에서 비례 정당인 미래한국당과의 통합을 이뤄냈다"면서 "이번 4·7 재보궐 선거에서 온갖 어려움 무릅쓰고 안철수 국민의당 대표와의 단일화를 이뤄낸 것도 제가 한가운데 있었다"고 밝혔다. 그러면서 "이념, 세대, 지역의 모든 것을 녹여내는 거대한 용광로를 만들겠다"고 역설했다.

4선인 홍문표 국민의힘 의원도 소상공인을 비롯해 청년·노인·호남 등 소외된 계층·세대·지역에도 관심을 쏟겠다고 주장했다. 그는 청년청 신설, 자영업자·소상공인 월 50만원 임대료 1년간 소급 적용, 노인 지원 관련 정책 등을 발의 및 제안해뒀다고 설명했다.

특히 호남 홀대 문제를 해결하기 위해선 중앙당이 아닌 지역에 사는 당원들이 투표를 통해 비례대표 후보를 선정하는 비례대표제를 전면적으로 실시하겠다고 강조했다.

이준석 전 미래통합당 최고위원은 광주 민주화 운동과 홍콩 민주화 운동을 언급하며 문재인 정부가 민주주의, 인권의 가치를 외면했다고 지적했다. 그는 "저는 문 정부가 올곧은 민주주의의 길을 가지 않고 있다고 생각한다. 우리는 민주주의를 항상 절대적인 가치로 놓아야 한다"며 "우리 당원들은 앞으로 모두 국내외를 가리지 않고 민주주의의 파괴자들에 맞서는 수호자가 돼야 한다"고 역설했다.

그러면서 지역 균형 공천을 위해 석패율제를 당의 공식적인 선거제도 개편안으로 내세우겠다고 밝혔다. 그는 "우리는 호남에서 더 인정받기 위해서 노력해야 한다"며 "전당대회를 앞두고 호남 당원이 우리 당원의 0.8%밖에 되지 않는다는 부끄러운 데이터가 공개됐다"고 지적했다. 그러면서 "비겁함 때문이다"며 "일부 강경보수층이 목소리가 크다는 이유로 그들이 주장하는 음모론, 지역 비하, 차별에 맞서지 못했기 때문"이라고 부연했다.

마지막으로 5선인 조경태 국민의힘 의원은 특정 지역에 구애하는 것이 아니라 국민 모두에게 정성을 쏟는 것이 통합의 정치라고 설명했다. 그는 "저는 새만금 사업에 공헌했다는 이유로 전남 군산시 명예시민이다"라면서 "제주시 아라지구 고도제한에 혁혁한 공을 세웠다는 이유 때문에 제주도 명예시민이다"라고 말했다.

이어 "정치권에서 특정 지역에 구애하는 걸 단호히 반대한다"며 "지역구가 부산 사하구지만 대한민국 국회의원, 정치인으로서 국민이 아파하고 힘들어하는 지역에 대해 아낌없이 정성을 쏟았다. 그것이 바로 진정한 국민 통합"이라고 강조했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr