[단독]서울교통공사 본부장 우의신설경전철 운영사 사장 취임 반대

단독[아시아경제 박종일 기자] 서울시윤리위원회가 전 서울교통공사 차량본부장이 우이신설경전철 운영회사 사장으로 취임하는데 반대 결정을 내렸다.

전 서울교통공사 A 차량본부장은 서울시윤리위원회 심사도 받지 않고 지난달 취임한 것으로 알려졌다.

이에 따라 서울시윤리위원회는 당초에도 반대 뜻을 표시한 데 이어 지난 27일 정식 회의를 열어 사실상 '반대' 뜻인 ‘보류’ 결정을 내린 것으로 전해졌다.

이는 공직자가 퇴임 직후 산하기관이나 관련 회사에 곧 바로 취임하는 막음으로써 혹 공직 관련 정보 공유 및 이권 개입 등을 막기 위함이다.

이에 따라 정부는 관련 법을 만들어 이 규정을 어길 경우 ‘2년 이하 징역 또는 2000만원 이하 벌금에 처하도록’ 엄격히 규제하고 있다.

이와 함께 서울교통공사 퇴직 고위공직자들이 관련 업체 CEO 등 취임 사례가 많아 서울시가 면밀히 지켜보고 있는 것으로 알려져 주목된다.

특히 서울교통공사는 서울시로부터 지하철 양방향 집진기 설치 건과 관련, 대대적인 감사를 받고 기관장 경고, 전 기술본부장 수사 의뢰, 기계 처장 해임 권고 등 엄중한 문책을 당한데다 부천 상동역사 장애인 사망 사고까지 터져 대대적인 기강 확립이 필요하다는 지적이 나오고 있다.

서울시 관계자는 "서울교통공사 고위직 간부들이 퇴직후 관련 업체로 이동하는 경우가 많아 유심히 지켜보고 있다"고 말했다.

