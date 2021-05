[아시아경제 이지은 기자] 이경윤 신임 문화비서관은 1966년생으로 조선대학교부속고, 전남대 행정학과와 전남대 행정학 석사를 거쳐 전남대 행정학 박사학위를 수료했다.

아시아문화개발원 사무국장, 국회사무처 보좌관, 문화관광부 장관정책보좌관을 역임했으며 아시아문화원 민주평화교류센터장을 역임 중이었다.

청와대는 "신임 이 비서관은 문화관광부 장관 정책보좌관을 역임하며 문화·예술·체육에 대한 전문성과 경험이 풍부한 전문가"라고 밝혔다.



