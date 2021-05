[아시아경제 이지은 기자] 남영숙 신임 대통령비서실 경제보좌관은 1961년생으로 서울 명지여고, 고려대 경제학과를 거쳐 미국 스탠포드대 경제학 석사, 미국 스탠포드대 국제개발학 박사 학위를 취득했다.

경제협력개발기구(OECD)·국제노동기구(ILO) 이코노미스트, 외교통상부 통상교섭본부 자유무역협정교섭관 등을 역임했으며 현재 이화여대 국제대학원 국제학과 교수, 주 노르웨이대한민국대사관 특명전권대사를 역임 중이다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr