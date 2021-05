[아시아경제 이지은 기자] 방정균 신임 대통령 시민사회수석은 1967년생으로 서울 경신고와 상지대 한의학과를 거쳐 상지대 한의학 석사, 경희대 한의학 박사 학위를 취득했다.

현재 상지대 사회협력부총장, 상지대 한의예과 교수, 사학분쟁조정위원회 위원, 참여연대 실행위원을 역임 중이다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr