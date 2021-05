[아시아경제 이지은 기자] 박수현 신임 청와대 국민소통수석은 1964년생으로 공주대학교사범대학부설고, 한국방송통신대 행정학과, 연세대 행정학 석사 학위를 취득했다.

19대 국회의원 출신인 그는 대통령비서실 대변인, 국회의장 비서실장, 더불어민주당 홍보소통위원회 위원장 등을 역임했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr