[아시아경제 유인호 기자] 외교부는 노규덕 한반도평화교섭본부장이 28일 오전 성 김 미국 대북특별대표와 유선협의를 갖고 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착을 실질적으로 진전시키기 위한 양국 협력 방안에 대해 논의했다고 밝혔다.

양측은 지난 21일 한미 정상회담 결과를 토대로 한반도 비핵화를 위해 적극적으로 협력하기로 했다. 앞서 한미 북핵 수석대표는 미 대북특별대표 임명이 발표된 다음날인 22일 첫 유선협의를 가진 바 있다.

