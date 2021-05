'세계월경의 날' 서울시, 공공생리대 비치문화 확산 캠페인

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 28일 ‘세계 월경의 날’을 기념해 공공생리대 비치문화 확산 캠페인에 나선다.

이번 캠페인은 서울시 공공생리대를 소개하고 이용후기를 쓰고, 민간기관은 공공생리대를 신청해 비치하는 등 세 가지 방식으로 참여할 수 있도록 기획됐다. 코로나19를 고려한 온·오프라인 캠페인으로 한 사람이 한 가지부터 세 가지까지 모두 참여할 수 있다.

‘공공생리대 소개하기’는 인스타그램을 이용해 도서관, 복지관, 청소년수련관, 서울식물원 등 현재 25개 자치구 266개 공공기관에 비치돼 있는 공공생리대를 주변에 알리는 것이다. 필수해시태그는 #서울시공공생리대 #공공생리대를 입력하면 된다.

이어 ‘공공생리대 이용후기 작성 및 정책 제안하기’ 캠페인도 실시한다. 공공기관에 비치된 생리대 자판기 QR코드를 찍어 구글폼을 통해 이용후기를 쓰거나 정책제안을 하면 된다. 공공생리대 소개 참여자에게는 100명을 추첨해 월경컵, 면생리대 등 대안적 월경용품을 제공하고, 공공생리대 이용후기 작성자 및 정책제안자에게는 선착순 200명에게 생리통 완화 핫팩, 에코백 등으로 구성된 기념품을 증정한다.

‘공공생리대 신청하기’ 캠페인도 진행한다. 민간기관에서 생리대 비치를 신청하면 선정과정을 거쳐 1년치 생리대 및 보관함, 홍보물품을 제공한다. 서울시는 공공기관 뿐 아니라 민간영역에도 생리대 비치문화를 확산하기 위해 2020년 후원 받은 생리대 27만 7796개를 활용해 마을회관, 작은 도서관, 마을학교 등 35개 민간기관에 생리대 1년치와 보관함을 지원했고 올해는 70개 기관으로 지원대상을 확대한다.

박지향 서울시 여성권익담당관은 “서울시는 앞으로도 여성들의 건강한 월경권을 위해 지속적인 노력을 기울일 계획”이라며, “이번 캠페인으로 시민이 있는 곳이라면 어디라도 긴급하게 사용할 수 있도록 생리대 비치 문화가 확산되길 희망한다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr