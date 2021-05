아사아나항공, 상장적격성 실질심사 사유 발생

[아시아경제 장효원 기자] 한국거래소는 박삼구 전 금호아시아나그룹 회장이 횡령·배임 혐의로 구속 기소됨에 따라 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,200 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 거래소 "아시아나항공 주식 거래 정지"외국인·기관 순매도에 코스피 0.6% 하락 마감아시아나항공 엔진 22대 정비, 대한항공이 맡는다…3000억원 규모 close 을 포함해 아시아나IDT 아시아나IDT 267850 | 코스피 증권정보 현재가 24,350 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,350 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-14일아시아나IDT, 검색 상위 랭킹... 주가 -10.95%[특징주]법원, 한진칼 신주 발행 허용…아시아나항공 급등↑ close , 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,575 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,575 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 에어부산, 호텔 숙박 연계 무착륙 관광비행 '에어텔' 선봬에어부산, 15일 부산~울란바토르 부정기 편 투입에어부산, 5월 김해·김포 무착륙 국제관광비행 운항 close 등에서 상장적격성 실질심사 사유가 발생했다고 27일 공시했다.

이와 관련 한국거래소는 유가증권시장 상장규정 제49조에 따라 아시아나항공 등이 기업심사위원회 심의대상에 해당되는지 여부를 결정할 예정이다.

오는 6월17일 안에 기업심사위원회 심의대상 해당 여부에 관한 결정에 따라 심의대상으로 결정되는 경우 기업심사위원회 심의절차 진행에 관한 사항을 안내하거나 심의대상 제외로 결정되는 경우, 매매거래정지 해제에 관한 사항을 안내할 계획이다.

