경기도, 청년 면접수당 이달 31일까지 접수

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 '청년면접수당' 1차 접수가 나흘 앞으로 다가왔다.

경기도는 청년의 면접 비용 부담을 완화하고 기업의 면접비 지급 문화 확산을 위해 면접에 참여하는 도내 청년에게 면접 활동비를 지원하는 청년면접수당 사업 신청이 오는 31일까지라고 27일 밝혔다.

도는 올해부터 면접비를 현실화해 회당 면접수당을 지난해 3만5000원에서 5만원으로 올렸다.

한해 최대 6회 지급되는 만큼 최대 30만원까지 지역화폐로 받을 수 있다.

지난해 면접을 봤지만 면접수당을 받지 못한 청년은 이번 1차 모집 기간에만 소급 신청할 수 있다. 1회당 지원금액은 지난해 기준인 3만5000원이다.

신청 대상은 신청일 기준 도내 거주 중인 만 18세 이상 만 39세 이하 취업 면접에 응시한 경기도 청년이다. 타 지원금 중복수급자(실업 급여, 청년 구직 활동 지원금 등)는 지원 대상에서 제외된다.

신청은 경기도 일자리재단 플랫폼 '잡아바' (http://thankyou.jobaba.net)에 온라인으로 하면 된다.

정현아 도 청년복지정책과장은 "코로나19로 취업에 어려움을 겪는 청년들에게 조금이나마 도움과 위로가 되길 바라는 간절한 마음을 담았다"며 "앞으로도 청년 미래를 위해 경기도에서 할 수 있는 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr