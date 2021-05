박범계 "'검찰 조직개편' 의견수렴 중 언론공개 유감… 보안 안지켜져"

[아시아경제 김대현 기자] 법무부의 대대적인 검찰 조직 개편 추진에 대한 언론 보도와 관련해 박범계 법무부 장관이 "검찰 내부의 의견 수렴을 하랬더니 언론 반응부터 보겠다고 유출이 됐다"며 유감을 나타냈다.

박 장관은 24일 오전 법무부 정부과천청사에 출근하며 취재진과 만나 "세상에 이렇게 보안이 지켜지지 않는 국가기관이 있을까 싶다. 창피하다"고 말했다. 다만 그는 '이번 사안도 진상 조사를 할 것인지' 묻는 취재진의 질문엔 답하지 않았다.

앞서 지난 22일 일부 언론은 '법무부가 검찰 조직 개편 및 의견 조회 요구를 담은 공문을 대검에 보내 각 지방검찰청들의 의견을 취합하고 있다'고 보도했다.

이날 박 장관은 검찰 조직 개편에 대해 "수사권 개혁은 검찰 개혁의 일환으로, 문재인 정부의 과제 중 하나"라며 "아직 정비가 되지 않은 부분들이 있다. 나머지 숙제 차원에서 정비가 필요한 부분"이라고 언급했다.

그는 서울남부지검에 금융증권범죄수사협력단을 설치하기로 한 것에 대해선 "과거 증권범죄합수단의 부활은 아니지만, 현실적인 수사 필요성이나 검경 간 유기적 협력을 고려해 금융·증권범죄 대응기구를 모색하고 있는 것"이라고 설명했다.

지난해 1월 추미애 전 법무부 장관은 당시 취임 직후 서울남부지검 증권범죄합동수사단(합수단)을 '부패의 온상'으로 지목하며 폐지한 바 있다. 합수단은 각종 금융범죄 수사를 위해 금융위원회·금융감독원·국세청 등 전문 인력들이 수시로 파견돼 검사들과 증권범죄 자료를 분석하고 수사를 지원하던 비직제 조직이었다.

한편 각 지방검찰청은 이달 내로 내부 의견을 취합한 결과를 대검에 전달할 예정이다.

