코로나로 서울시민 '여가시간' 늘었지만, 문화예술 관람 횟수·비용 40% 줄었다

작년 연평균 물화예술 관람 횟수 4회·비용 7.4만원…2018년 대비 각각 2.6회, 4.6만원 감소

코로나 시대, 늘어난 여가시간에 비해 문화예술 관람 위축

[아시아경제 임철영 기자] 지난해 서울시민의 하루 평균 여가시간은 2018년도 평일 0.4시간, 주말 0.5시간 증가했지만 연평균 문화예술 관람 횟수와 비용은 2018년 대비 각각 2.6회, 4.6만원 감소한 것으로 나타났다. 특히 코로나로 인해 온라인으로 대체된 콘텐츠를 관람한 서울시민은 40%에 달했으나 온라인 콘텐츠가 오프라인을 완전히 대체하지는 못한 것으로 조사됐다.

24일 서울문화재단은 코로나19가 문화예술에 미친 영향을 분석한 '2020년 서울시민 문화향유 실태조사' 결과를 발표하고 이 같이 밝혔다. 이번 조사는 올해 1월 11일부터 2월 10일까지 진행됐으며, 서울에 거주하고 있는 5000명과 서울시 누리집 통합회원·서울문화재단 누리집 회원 1413명 등 6413명이 응답에 참여했다.

설문영역은 여가활동 실태, 문화예술 관람 경험 및 만족도, 문화예술 참여 경험 및 만족도, 코로나와 문화예술 활동, 문화예술 활동 경험과 인식, 문화환경 만족도 등 6가지로 구성됐다.

조사 결과 서울시민의 하루 평균 여가시간은 평일엔 3.6시간, 주말엔 6.5시간으로 2018년도 대비 각각 0.4시간, 0.5시간 증가했다. 여가시간의 증가는 코로나로 인한 재택근무에 따른 통근 시간 감소, 집단 활동 축소 때문으로 풀이 된다.

다만 여가시간이 늘어났음에도 불구하고 시민들의 문화예술 관람횟수는 4.2회, 관람비용은 7만 4000원에 그쳤다. 2018년에 비해 각각 2.6회, 4.6만원 줄었다. 약 40% 줄어든 수치다. 특히 영화, 축제 등 관객이 대규모로 밀집되는 장르에서 감소폭이 컸다. 코로나로 인한 행사 취소, 밀집으로 인한 감염병 전파 우려 등이 원인으로 된 것으로 보인다. 특히 60대 이상 연령층 관람 횟수와 비용이 다른 연령층에 비해 낮게 나타났다.

위축된 문화예술 경험은 만족도와 행복 정도에도 영향을 미쳤다. 문화관심 집단의 경우 문화예술 활동 만족도(26.6%)와 행복 정도(6.4점)가 코로나 이전인 2018년에 비해 각 10.8%, 0.4점 감소했다. 최근 1년간 문화예술 관람활동에 불만족스러웠던 사람들은 ‘코로나19로 인한 제한적인 상황’을 가장 큰 불만족의 원인으로 꼽았다.

코로나19로 온라인 문화예술 프로그램이 늘었지만 차이가 있다는 응답자가 70%에 달했다. 오프라인과 온라인 관람 활동에 차이가 있다고 응답한 사람은 오프라인 관람 횟수가 10회 이상인 사람들의 75.2%, 2~9회의 경우 72.3%, 2회 미만의 경우 64.1% 순으로 나타났다. 10명 중 7명 이상이 온라인이 오프라인을 대체하기 어렵다고 판단한 것이다.

코로나 방역으로 문화시설을 방문하지 못해 답답함을 느낀 시민들도 73%에 육박했고 이에 문화활동의 가치를 재인식하는 계기가 됐다는 응답자도 다수를 차지했다. 조사 결과 응답자들은 ‘문화시설을 방문하지 못해 답답함을 느꼈다’(72.8%), ‘나에게 문화활동이 중요하다는 것을 느끼게 되었다’(69.5%), ‘문화시설에서 하는 활동의 가치나 장점을 느끼게 되었다’(69.3%)라고 답했다.

그럼에도 온라인 대체 문화관람 활동을 경험한 사람들의 절반이 해당 경험에 만족했고 조사에 참여한 시민들의 64%는 앞으로도 온라인 대체 문화관람 활동에 관한 참여 의향을 묻는 질문에서 긍정적으로 답변했다. 조사 결과 코로나로 인해 온라인으로 대체된 콘텐츠를 관람한 경험을 묻는 질문에서 시민 중 39.7%가 ‘경험이 있다’고 응답했다. 특히 코로나로 인해 크게 위축된 공연분야인 대중(16.3%), 음악(13.7%), 연극(10.8%)에서 경험률이 높았다.

감염병 예방을 위한 ‘사회적 거리두기’의 영향으로 관람 외에도 온라인을 통한 문화예술 관련 취미활동, 교육 등 경험률도 두드러졌다. 특히 30대는 약 39%가 온라인을 통한 각종 문화예술 활동 참여 경험이 있다고 응답해 온라인을 활용해 가장 활발하게 문화를 향유하고 있는 것으로 나타났다.

온라인 대체 문화관람을 이용하는 매체로는 ‘대중 온라인 채널’인 것으로 나타났다. 이어 오프라인 문화관람을 경험하지 않은 경우 ‘IPTV 등 TV 기반의 채널’이 상대적으로 높았다. 오프라인 문화관람을 경험한 경우엔 행사를 주관하는 ‘해당기관 홈페이지 및 SNS’를 이용한다고 답했다. 기관 홍보채널과 함께 IPTV를 활용해 문화관람의 저변 확대가 필요할 것으로 보인다.

한편 60대 이상의 시니어 계층은 향후 온라인 대체 관람에 대한 참여 의향에서는 비교적 높은 수치였지만 실제 관람률은 제일 낮았다. 다른 연령층에 비해 참여 의향과 실제 관람률의 격차가 가장 크게 나타나 이것을 줄일 수 있는 방안 마련이 시급하다는 지적이다.

유연식 서울특별시 문화본부장(서울문화재단 대표이사 직무대행)은 "온라인이 오프라인의 문화예술을 대체하기 어렵다는 한계가 있지만 코로나가 장기화되는 상황을 고려해볼 때, 중장기적인 대안을 모색할 필요가 있다"면서 "시니어 계층을 위한 문화예술 프로그램 마련과 수준 높은 온라인 프로그램의 개발 등 서울시의 문화예술 정책을 수립하는데 많은 도움이 될 것"이라고 말했다.

