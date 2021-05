이재명 "한미 미사일 지침 해제 환영…자주 안보역량 강화 기회"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 한미 정상회담에서 '한미 미사일 지침'이 해제된 데 대해 자주적 안보 역량 강화의 길이 열렸다며 기대감을 표시했다.

이 지사는 22일 페이스북을 통해 "한미 정상회담의 결과로 대한민국 미사일 기술의 마지막 족쇄가 풀렸다"며 "박정희 정권 때인 1979년 '한미 미사일 양해각서' 체결 후 우리나라는 독자적 미사일 기술 개발에 제약을 받았고, 그간 4차례의 지침 개정에도 불구하고 사거리는 여전히 800km로 제한돼 왔다"고 설명했다.

이어 "미사일 기술과 관련된 모든 제약이 사라짐으로써 우리나라는 주권국가 답게 자유로운 연구ㆍ개발에 나설 수 있게 됐다"며 "특히 이번 조치는 국방분야 만이 아니라 과학기술 및 산업 발전에도 큰 도움이 될 것"이라고 평가했다.

특히 "미사일 기술은 인공위성 발사체 및 우주 개발의 핵심 기술이기에, 대한민국은 미래 전략산업인 항공우주 분야에서 다른 과학기술 강국들과 대등한 경쟁을 펼칠 수 있게 됐다"며 "현무4와 K-SLBM(한국형 잠수함발사탄도미사일) 등 우수한 기술을 가졌으면서도 그동안 한반도 주변국들의 중ㆍ장거리미사일 기술 개발을 구경만 했던 우리의 과학기술인력들에게도 그야말로 단비와 같은 소식"이라고 덧붙였다.

이 지사는 나아가 "우리는 세계 최초의 로켓인 '주화'와 '신기전'을 만든 민족"이라며 "한미 간의 미사일 지침 해제가 대한민국의 우주과학 기술을 만방에 떨치고 자주적 안보 역량을 강화하는 계기가 될 것"이라고 기대했다.

