문 대통령 만나자 울컥한 美 의원 순자씨…"감격스러워"

[아시아경제 황수미 기자] 미국을 공식 실무 방문 중인 문재인 대통령이 지난 20일(현지 시각) 워싱턴 국회의사당에서 낸시 펠로시 하원의장 등을 만나 간담회를 가졌다. 특히, 간담회에서 한국계 미국 하원의원들이 문 대통령을 만나 감격스럽다는 반응을 보여 눈길을 끌었다.

청와대에 따르면 이날 간담회에는 펠로시 하원의장과 하원 지도부가 참석했으며 특히 앤디 킴(민주당), 메를린 스트릭랜드(민주당), 영 킴(공화당), 미셸 박 스틸(공화당) 등 한국계 하원의원들도 함께 참석해 문 대통령의 방문을 환영하며 한미동맹의 중요성을 여러 차례 강조했다.

지난해 11월 미국 연방 하원의원 선거에서는 앤디 킴 의원이 재선에 성공하고 스트릭랜드·스틸·영 킴 의원이 처음 당선되면서 한국계 4명이 미주 한인 역사상 처음으로 미 연방 의회에 나란히 진출하는 쾌거를 올렸다. 당시 문 대통령도 이들의 당선 직후 사회관계망서비스(SNS)에 축하 글을 올려 기쁨을 드러낸 바 있다.

이날 간담회에서 앤디 킴 의원은 "부모님께서 50년 전 가난한 한국에서 이민을 왔는데 하원의원이 돼 대통령을 의사당에서 만나니 매우 감격스럽다"고 소감을 밝혔다.

영 킴 의원은 "외무위 위원으로 행정부 간 교류뿐 아니라 양국 의회 간 교류 활성화를 바란다"며 "한미 정상회담이 성공적이고 건설적으로 개최되기를 기원한다"고 전했다.

특히 지난 1월 붉은 한복 저고리와 푸른 한복 치마를 입고 하원의원 취임식에 참석해 화제가 된 메릴린 스트릭랜드는 문 대통령을 만나 울먹이는 표정을 보이기도 했다고 청와대 관계자는 전했다. 스트릭랜드는 한국인 어머니와 미국인 아버지 사이에서 태어났으며, '순자'라는 한국 이름을 가지고 있다.

펠로시 의장은 올해 문 대통령이 보낸 신년 인사 카드를 꺼내 보이며 "아주 예뻐서 잘 간직하고 있다. 그 안의 내용에 인류의 평화와 번영을 위해 쉬지 않고 노력한다는 글도 감동적이었다"고 말하기도 했다.

청와대 관계자는 "한국계가 아닌 미국 의원 중에도 한국말로 '감사합니다'라고 인사한 분도 있었다"며 간담회가 화기애애한 분위기 속에서 진행됐다고 소개했다.

한편 문 대통령은 이날 간담회에서 한미동맹의 발전, 한반도 평화, 호혜적 협력 등을 위한 미 의회의 지원을 당부하고, 코로나19 대응을 비롯해 다양한 현안에 대한 의견을 교환했다. 문 대통령은 "미국 의회는 민주주의를 지지하는 인류 모두의 의회"라면서 "오늘날 대한민국이 경제와 문화에서, 방역에서도 발전된 나라가 된 것 역시 민주주의의 힘"이라고 강조했다. 또한 "한미동맹은 세계에서 가장 모범적인 동맹이며 앞으로도 함께 같은 방향으로 갈 것임을 약속한다"고 덧붙이며 "한국이 어려울 때 언제나 함께해 준 미 의회의 신뢰와 지지가 큰 힘이 됐다"고 말했다.

