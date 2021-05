정청래 "윤석열, 반기문 전철 밟지 않을까…대선 완주 못할 것"

"과거 반기문 미화 도서 넘쳐나…윤석열 마케팅도 다를 바 없다"

[아시아경제 허미담 기자] 정청래 더불어민주당 의원은 21일 윤석열 전 검찰총장에 대해 "(대선) 완주는 기대하기 어렵다"라며 "윤석열도 반기문의 전철을 밟지 않을까"라고 예측했다.

정 의원은 이날 자신의 페이스북에 '윤석열은 완주할 수 있을까'라는 제목의 글을 올려 "(대선 완주) 관건은 지지율이다. 만약 그의 지지율이 15% 이하로 떨어지거나 3등을 할 경우 불출마를 고려할 것이고, 10% 언저리로 가면 불출마를 위한 준비를 할 것이고, 10% 이하로 떨어지면 불출마할 것"이라고 했다.

이어 "오랫동안 정치 현장에 있었던 정치인들은 1%만 나와도 도전하고 차기 발판으로 삼는다"라며 "쉽게 말해 1%를 자산으로 삼아 미래를 도모한다"라고 말했다.

그는 "윤석열의 경우, 이번 대선이 차기를 위한 발판이 아니다"라며 "윤석열의 지지율이 떨어지면 언론에서 멀어지고 지지 세력이 급격하게 떨어져 나가기 때문에 차기 도모의 동력을 잃어버리게 된다"고 했다.

또 정 의원은 윤 전 총장을 겨냥해 "반기문처럼 정치적 멘탈이 강한 것도 아니고 '될 것 같으니까 붙었다가 떨어져 나가는 사람들의 세상인심'을 원망하게 될 것"이라고 비판했다.

그러면서 그는 "내 기억으로 반기문은 2주 천하로 끝났다. 지지율 1위를 달리다가 1일 1실수를 반복하며 지지율이 곤두박질쳐서 10% 언저리로 가자 바로 불출마 선언을 했다"라며 "그 당시도 반기문을 미화하는 도서가 넘쳐났다. 지금 윤석열 마케팅도 별반 다를 게 없다. 그의 미담을 담은 책과 그의 멘트 하나로 특종 단독의 기사를 쏟아내는 언론의 상술도 지나고 보면 허망한 일"이라고 꼬집었다.

아울러 그는 "윤석열도 반기문의 전철을 밟지 않을까"라며 "압도적 지지율의 거품이 빠지고 1등 자리 마저 내주고 말았다. 지지율이 15%로 내려앉고 만약 10% 언저리나 이낙연에게 지지율 2등 자리를 내주고 3등으로 주저앉으면 윤석열의 머릿속은 복잡해질 것이다. 그러지 말란 법이 없다"고 했다.

이어 "틀릴지 모르겠으나 내 감으로는 윤석열의 완주는 기대하기 어렵다"라며 "미래비전과 콘텐츠가 없이 누구의 반대자로 지지 세력을 끌어모으는 데는 분명한 한계가 있기 때문이다. 더군다나 정치 경험이 없는 그로서는 더더욱 그렇다"고 했다.

앞서 정 의원은 지난 16일에도 윤 전 총장을 향해 비판의 목소리를 낸 바 있다. 그는 5·18 광주민주화운동 관련 입장을 내놓은 윤 전 총장을 향해 "윤석열씨는 어쩐지 정치와 민주주의 이런 종목에는 안 어울리는 선수 같다. 차라리 UFC가 적성에 맞을 것 같은 이미지"라고 일갈했다.

이어 "이리저리 머리를 굴리고 있겠지만 정치인으로 성공할 캐릭터는 아닌 듯 보인다"라며 "제2의 반기문이 될 공산이 크다. 정계 은퇴가 아니라 정계 조퇴할 가능성이 더 크다고 본다"고 예측했다.

한편 최근 윤 전 총장은 김형석 연세대 명예교수를 시작으로 외교와 부동산, 노동, 복지, 반도체 등 다양한 분야의 원로나 전문가들로부터 조언을 듣는 것으로 전해졌다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr