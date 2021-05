윤호중 “국민의힘, 인사청문회 깽판으로 몰아가” 강력 비판

[아시아경제 전진영 기자] 김오수 검찰총장 후보자 인사청문회의 증인, 참고인 채택 문제로 여야가 갈등을 빚고 있는 가운데 윤호중 더불어민주당 원내대표는 21일 국민의힘을 향해 “인사청문회를 깽판으로 몰아가고 협상이 안 되면 비난과 성토의 장으로 몰아가려는 의도가 뻔히 보인다”며 강력 비판했다.

윤 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “인사청문회를 또다시 볼???사나운 정쟁으로 만드는 야당 의도에 유감을 표한다”며 이같이 밝혔다.

그는 “국민의힘의 인사청문회를 통한 정치공세가 선을 넘고 있다”고 날을 세웠다. 윤 원내대표는 “지난 김부겸 총리 청문회에서는 진중권, 김경률 등 조국흑서 저자들을 참고인 채택할 것을 주장했다. 총리 후보 검증과는 무관한 억지였다. 그러나 저희는 통 크게 수용했었다”면서 “그러나 이번에는 선을 넘어도 아득히 넘었다. 검찰총장 인사청문회에 조국, 박상기 등 검찰총장 자질을 검증하는데 상관없는 인물들을 요구했다”고 지적했다.

이어 “검찰총장 인사청문회는 후보자가 직을 수행하는데 결격사유가 없는지, 필요한 자질을 갖췄는지 검토하는 장”이라며 “관련없는 증인, 참고인으로 문재인 정부를 비판하는 것은 직무유기일 뿐”이라고 목소리를 높였다.

그러면서 “김기현 국민의힘 원내대표는 취임 일성으로 국민이 외면하는 정치투쟁에서 벗어나 민생투쟁을 하겠다고 했다”며 “코로나19에 힘든 국민께 민생을 선사할지 정쟁을 선사할지 국민의힘은 선택하라”고 강조했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr