홈플러스, 프리미엄 빵 'The좋은버터' 2종 출시

뉴질랜드 앵커버터로 만든 'The좋은버터크라상'·'The좋은버터롤'

22일까지 온라인 주문 시 30% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 홈플러스는 뉴질랜드산 앵커버터로 만든 프리미엄 빵 'The좋은버터' 시리즈 2종을 출시했다고 21일 밝혔다.

이번에 출시된 'The좋은버터' 시리즈 2종은 'The좋은버터크라상'과 'The좋은버터롤'이다. 'The좋은버터크라상'은 100% 우유로 만들어진 뉴질랜드산 앵커버터를 사용해 촉촉하고 부드러운 결을 살렸다. 크루아상 특유의 바삭한 식감과 버터의 고소함을 느낄 수 있다. 미니 사이즈(10개입)는 한 상자 6990원에, 빅 사이즈(6개입)는 7990원에 판매한다.

지난달 29일 먼저 선보인 'The좋은버터롤'은 뉴질랜드산 앵커버터와 1A등급 흰우유로 만들었다. 한 봉지 3290원(8개입), 5990원(16개입)에 판매한다.

22일까지 홈플러스 온라인에서 홈플러스 베이커리 '몽블랑제' 할인 행사도 진행한다. 이번에 출시한 'The좋은버터크라상', 'The좋은버터롤'을 비롯해 몽블랑제 빵 전품목을 온라인 주문 배송 점포 123개점에 한해 30% 할인된 가격에 판매한다. '몽블랑제'의 지난달 모닝롤, 크루아상, 식빵, 베이글 등 식사대용 빵류 판매량은 전년 동기 대비 약 18% 증가했다.

유정희 홈플러스 베이커리상품기획&개발팀 차장은 "우수한 품질과 합리적인 가격의 빵으로 소비자들의 만족도를 높이기 위해 'The좋은버터' 프리미엄 빵 시리즈를 기획했다"며 "추후 몽블랑, 카스텔라까지 제품군을 적극적으로 확대할 계획"이라고 말했다.

