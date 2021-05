[아시아경제 조유진 기자] 중국에서 테슬라 차량이 경찰관을 들이받아 1명이 숨지고 1명이 다치는 사고가 발생해 공안당국이 조사에 나섰다.

18일 현지 언론에 따르면 저장성 타이저우시 공안당국은 전날 오후 5시께 천모 씨의 소형 승용차가 고가도로 위에서 교통사고 현장을 정리하던 경찰관 2명을 들이받았다.

경찰관들은 곧바로 병원으로 옮겨져 치료받았지만, 한 명은 이튿날 숨지고 다른 한 명은 생명에는 지장이 없는 상태다.

경찰은 운전자 천씨를 붙잡아 정확한 경위를 조사하고 있다.

이에 대해 테슬라 측은 웨이보를 통해 "조사 업무에 협조할 것"이라며 "조사 결과 발표 전에는 관련 정보를 공개할 수 없다"고 밝혔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr