신세계百, 대전점 출점 앞두고 지역인재 3000명 채용

6월1일~7월31일 온라인 비대면 상생 채용박람회

신세계그룹사·파트너사·지역기업 등 115개사 참여

[아시아경제 조인경 기자] 대전 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 311,500 전일대비 7,000 등락률 -2.20% 거래량 93,459 전일가 318,500 2021.05.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, 오픈 일주일 앞둔 '조선팰리스' SNS로 홍보경기회복에 빛보는 유통주…外人 선택은 호텔신라·신세계외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아 close 가 오는 8월 개점을 앞두고 3000여명을 뽑는 대규모 온라인 채용박람회를 개최한다고 19일 밝혔다.

다음달 1일부터 7월31일까지 2개월간 열리는 채용박람회는 지역법인인 대전 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 311,500 전일대비 7,000 등락률 -2.20% 거래량 93,459 전일가 318,500 2021.05.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, 오픈 일주일 앞둔 '조선팰리스' SNS로 홍보경기회복에 빛보는 유통주…外人 선택은 호텔신라·신세계외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아 close 가 주최하고 대전광역시와 유성구, 대전고용노동청, 대전일자리경제진흥원이 후원한다. 코로나19 확산 방지, 사회적 거리두기 지침 등에 적극 동참하고 지원자 안전을 고려해 온라인으로 진행된다.

지하 5층~지상 43층 규모에 건물 면적만 약 28만㎡에 이르는 대전 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 311,500 전일대비 7,000 등락률 -2.20% 거래량 93,459 전일가 318,500 2021.05.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, 오픈 일주일 앞둔 '조선팰리스' SNS로 홍보경기회복에 빛보는 유통주…外人 선택은 호텔신라·신세계외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아 close 는 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 311,500 전일대비 7,000 등락률 -2.20% 거래량 93,459 전일가 318,500 2021.05.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, 오픈 일주일 앞둔 '조선팰리스' SNS로 홍보경기회복에 빛보는 유통주…外人 선택은 호텔신라·신세계외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아 close 백화점의 13번째 점포다. 백화점과 함께 호텔, 체험시설 등을 함께 선보여 과학 콘텐츠 학습과 문화 생활, 여가 활동 등이 가능한 중부권 랜드마크가 될 것으로 기대하고 있다.

채용박람회에는 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 311,500 전일대비 7,000 등락률 -2.20% 거래량 93,459 전일가 318,500 2021.05.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, 오픈 일주일 앞둔 '조선팰리스' SNS로 홍보경기회복에 빛보는 유통주…外人 선택은 호텔신라·신세계외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아 close 그룹에서 대전 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 311,500 전일대비 7,000 등락률 -2.20% 거래량 93,459 전일가 318,500 2021.05.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, 오픈 일주일 앞둔 '조선팰리스' SNS로 홍보경기회복에 빛보는 유통주…外人 선택은 호텔신라·신세계외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아 close , 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 1,000 등락률 +0.65% 거래량 82,613 전일가 154,000 2021.05.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, 오픈 일주일 앞둔 '조선팰리스' SNS로 홍보이마트, 베트남 지분 매각 후 프렌차이즈로 전환 … "전략적 사업 재편"SSG닷컴, SSG랜더스 유니폼·모자 '라방'으로 판다 close , 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 311,500 전일대비 7,000 등락률 -2.20% 거래량 93,459 전일가 318,500 2021.05.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, 오픈 일주일 앞둔 '조선팰리스' SNS로 홍보경기회복에 빛보는 유통주…外人 선택은 호텔신라·신세계외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아 close 인터내셔날, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 311,500 전일대비 7,000 등락률 -2.20% 거래량 93,459 전일가 318,500 2021.05.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, 오픈 일주일 앞둔 '조선팰리스' SNS로 홍보경기회복에 빛보는 유통주…外人 선택은 호텔신라·신세계외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아 close 푸드, 스타벅스코리아, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 311,500 전일대비 7,000 등락률 -2.20% 거래량 93,459 전일가 318,500 2021.05.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, 오픈 일주일 앞둔 '조선팰리스' SNS로 홍보경기회복에 빛보는 유통주…外人 선택은 호텔신라·신세계외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아 close L&B, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 311,500 전일대비 7,000 등락률 -2.20% 거래량 93,459 전일가 318,500 2021.05.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, 오픈 일주일 앞둔 '조선팰리스' SNS로 홍보경기회복에 빛보는 유통주…外人 선택은 호텔신라·신세계외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아 close 센트럴시티, 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 311,500 전일대비 7,000 등락률 -2.20% 거래량 93,459 전일가 318,500 2021.05.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, 오픈 일주일 앞둔 '조선팰리스' SNS로 홍보경기회복에 빛보는 유통주…外人 선택은 호텔신라·신세계외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아 close 까사미아 등 총 8개사가 참여한다. 또 삼구, 위피크, 빌컴 등 104개 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 311,500 전일대비 7,000 등락률 -2.20% 거래량 93,459 전일가 318,500 2021.05.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, 오픈 일주일 앞둔 '조선팰리스' SNS로 홍보경기회복에 빛보는 유통주…外人 선택은 호텔신라·신세계외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아 close 파트너사는 물론 한스크, 라도무스, ㈜동양환경 등 지역 강소기업 3개사도 함께 해 총 115개사에서 3000여명 규모의 고용 창출을 기대하고 있다.

온라인 채용박람회는 잡코리아 홈페이지에 마련된 온라인 채용관을 통해 지원할 수 있으며, 참여사가 자체 진행하는 서류 전형과 면접 전형을 거쳐 최종 결정된다.

김낙현 대전 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 311,500 전일대비 7,000 등락률 -2.20% 거래량 93,459 전일가 318,500 2021.05.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정용진 부회장, 오픈 일주일 앞둔 '조선팰리스' SNS로 홍보경기회복에 빛보는 유통주…外人 선택은 호텔신라·신세계외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아 close 대표는 "이번 채용박람회를 통해 지역 구직자는 직업 선택의 폭이 넓어지고, 참여사들 역시 우수한 지역 인력을 확보할 수 있게 됐다"며 "대전·충청권 고용난 해소는 물론 지역 인재를 위한 상생 채용의 장이 될 것"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr