[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당 사무총장인 윤관석 의원(인천 남동을)이 18일 국회에서 노형욱 국토교통부 장관과 간담회를 가졌다.

윤 의원은 서민 주거 안정을 위해 신속하고 차질 없는 주택 공급이 무엇보다 중요하다는 점을 당부했다. 또 무주택자와 실수요자를 위한 세금 부담 및 금융 규제 완화 등을 세밀하게 검토해 필요한 정책을 수립할 것을 요청했다.

국제공항공사의 항공정비(MRO) 산업단지 활성화 필요성을 강조하고 수도권광역급행철도(GTX)-B 신속 착공과 조기 개통, 남동 서창과 시흥 광명 노온사동을 잇는 제2경인선 사업 추진, 인천대공원과 광명 안양까지 이어지는 인천2호선 연장 사업의 중요성을 강조했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr