챗봇 넘는 대화형AI…코어에이아이 디지털비서 "한국어 열공 중"

대화형 AI·디지털 UX 기술기업

코어에이아이, 18일 온라인 화상 기자간담회 개최

韓초자동화 시장 선도 방침 밝혀

[아시아경제 차민영 기자] "외국계 기업이 한국에서 '대화형 인공지능(AI)' 사업을 하는 것에 대해 걱정하는 분들도 계시지만 대화 구문 분석 데이터를 쌓기 위해 많은 투자를 하고 있습니다."

스리니 언나마라 코어에이아이 APJ(아시아태평양 및 일본) 지역 총괄 부사장은 18일 한국 시장 진출 관련 온라인 화상 기자간담회에서 이 같이 밝혔다.

코어에이아이는 대화형 AI·디지털 UX 기술 기업으로 전세계 7000만개 고객사를 보유하고 있다. 대화형 AI 기반 디지털 비서 플랫폼을 주력 서비스로 하며 한국 초자동화 시장을 선도한다는 방침이다. 국내 다양한 솔루션 기업들과 조인트벤처(JV) 설립 등을 통한 전략적 기술·사업 협력도 다각도로 검토 중이다.

대화형 AI 기반 디지털 비서 플랫폼은 자연어처리(NLP)기술에 특화됐다. 코어에이아이의 대화형 AI 플랫폼은 지식그래프, 펀더멘털 미닝, 머신러닝 같은 세가지 NLP엔진을 조합해 다른 자연어처리기술 대비 더 적은 데이터를 가지고도 보다 높은 정확도를 제공한다. 최종 사용자인 고객과 직원의 경험 개선과 운영 최적화를 추구한다.

코어에이아이의 대화형 AI 플랫폼은 웹 UI 화면상에서 드래그인드롭 방식으로 쉽게 개발할 수 있도록 노코드 기술이 적용돼 대화 설계를 담당하는 현업 담당자가 쉽게 디지털 비서를 개발할 수 있다 또한 메신저와 소셜미디어, 협업도구 등 30여개 이상의 채널과의 연계된다. 전사적자원관리(ERP)부터 인사부문(HR)까지 기업 내 다양한 앱, 로봇프로세스자동화(RPA)와의 유연한 통합운영이 가능하도록 구성돼 있다.

회사 자체 분석 결과, 대화형 AI 플랫폼을 도입한 기업 고객들은 고객 대면 서비스인 '프론트 오피스' 구축 비용을 30% 이상 절감했다. 기존 대비 5배 빠른 서비스를 제공해 고객만족도 지표인 순추천지수(NPS)도 25% 향상시켰다.

디지털 비서 솔루션은 내부 구축형(온프레미스) 시스템 또는 클라우드 기반의 구독형 서비스 모델로 제공한다. 솔루션은 크게 ▲서치어시스트 ▲스마트어시스트 ▲HR어시스트 세 종류로 나뉜다. 각각 지식자산검색, AI 컨택센터, 인사업무를 위한 디지털 비서다.

스리니 언나마라 코어에이아이 APJ 지역 총괄 부사장은 "대화형 AI는 기업들이 생산성을 높일 수 있는 가장 효과적인 방법 중 하나로 디지털 트랜스포메이션 촉매 역할을 하고 있다"며 "코어에이아이의 대화형 AI 플랫폼은 글로벌 금융·의료 기업을 시작으로 유통·제조업 등에서도 본격 도입되고 있다"고 전했다.

이영수 코어에이아이 코리아 지사장은 "앞으로는 '대화형 AI 퍼스트'가 중심이 될 것으로 본다"며 "일반 챗봇에서는 가장 어려웠던 게 화자의 의도를 인식하는 것이었다. 운영을 위한 과도한 노력 등 이런 제한적이었던 부분이 대화형 AI에서는 해결할 수 있다"고 강조했다.

