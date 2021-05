[아시아경제 지연진 기자] 인터플렉스 인터플렉스 051370 | 코스닥 증권정보 현재가 11,500 전일대비 100 등락률 +0.88% 거래량 58,408 전일가 11,400 2021.05.18 15:30 장마감 관련기사 중기부, '인터플렉스' 고발요청…하도급법 위반 피해액 270억[클릭 e종목] "인터플렉스, 내년 매출·영업이익 턴어라운드 전망"인터플렉스, 아이폰 테마 상승세에 1.58% ↑ close 는 비앤티가 제기한 손해배상청구 소송에서 패소해 250억원의 배상 판결이 나왔다고 18일 공시했다. 배상액은 인터플렉스 자기자본(1699억여원)의 14.71% 수준이다.

수원지방법원 안산지원은 비앤티가 "인터플렉스의 공급계약으로 생산설비를 선투자했는데 일방적으로 생산을 중단했다"며 250억원의 손해배상을 청구하는 소송에서 원고 승소 판결했다.

인터플렉스는 "소송대리인을 통해 법적 절차에 따라 적극적으로 소송에 대응할 예정"이라고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr