대호에이엘, 1분기 영업익 14억8089만원

매출액 332억원…전년 동기 대비 17.9% 증가

품질 고도화 및 매출처 다각화

신사업 추진을 통한 지속 성장 계획

[아시아경제 박형수 기자] 알루미늄 압연 및 압출 전문업체 대호에이엘 대호에이엘 069460 | 코스피 증권정보 현재가 3,735 전일대비 115 등락률 +3.18% 거래량 10,838,816 전일가 3,620 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제SKEIT 물리셨나요? “대선주자 1위” 관련 황금주!! 마지막 기회!반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! 국가 반도체 전략 최대 수혜株 close 은 지난 1분기 영업이익 14억8089만원으로 전년 동기 대비 2331.8% 증가했다고 17일 공시했다. 매출액은 지난해 같은 기간보다 약 50억원 늘어난 332억2326만원을 달성했다. 당기순손실은 약 27억원 개선한 2억5964만원을 기록했다.

관계자는 "지난해 영업이익 흑자전환에 이어 올해는 증가 폭을 확대해 나가는 모습"이라며 "구체적으로 2차전지 배터리 케이스 관련 소재의 수주 물량이 안정적으로 증가하고 고부가가치재 매출 비중이 높아지면서 매출과 손익 구조가 좋아지고 있다"고 분석했다.

은 호실적에 힘입어 품질 고도화 및 매출처 다각화 전략을 펼쳐 양적, 질적 성장을 달성할 기반을 만들어 가고 있다. 최근 글로벌 친환경차 시장이 빠르게 커면서 수요가 늘고 있는 자동차 경량화 및 전기차 관련 부품 사업을 새롭게 개척한다는 목표를 세웠다.

노영호 대표는 "국내 고급 알루미늄 판재 시장의 독보적 위치에서 고부가 제품으로의 구조적인 수요 변화에 능동적으로 대응하고 있다"며 "다양한 분야에 적용할 수 있는 알루미늄 신규 소재를 개발하고 해외 시장 마케팅을 강화해 혁신적인 모습을 보여드릴 것"이라고 말했다.

은 지난 3월 정기주주총회에서 사업목적을 추가해 알루미늄 기반 주력 사업 외에 환기시스템 생산 및 판매, 유리 관련 각종 신사업을 검토하고 있다. 중장기 성장을 위한 로드맵을 마련하고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr