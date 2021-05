김부겸, 與 송영길 예방 “부족한 입법 당과 상의해 보완하겠다”

송영길 "최적의 총리라고 감히 말씀드려"

김부겸에게 부동산, 실수요자 어려움 해소 당부

[아시아경제 전진영 기자] 김부겸 신임 국무총리는 17일 송영길 더불어민주당 대표를 예방하고 “부족했던 입법은 당과 상의해 보완하겠다”고 밝혔다.

김 총리는 이날 오후 국회를 찾아 송 대표를 예방한 자리에서 “그동안 여러 가지 문재인 정부가 희망했던 것들 중에서 잘 마무리할 것은 잘 하고 부족했던 부분은 당과 상의해서 입법 부분을 보완하겠다. 시간상 감당하기 쉽지 않겠다는 것은 갈무리해 넘길 수 있도록 하겠다”며 이같이 밝혔다.

그는 이날 자리에서 백신접종 우려와 관련한 의견도 드러냈다. 김 총리는 “코로나19는 온 국민이 모두 함께해야 극복할 수 있는데도 불구하고 일부 잘못된 정보에 기초한 여러 이야기들 때문에 60~74세 속한 국민들이 백신접종 우려와 불신을 보이고 있다”며 “정부가 최선을 다해 스스로와 이웃과 나라전체가 함께 백신 접종을 해야만 다시 일상으로 돌아갈 수 있다는 것을 잘 설득하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “당에서 늘 힘들어하시는 국민의 뜻을 제때 시행하지 못하고 있는 부분이 있다면 최선을 다해서 고칠 것은 고치겠다”며 “앞으로도 많은 어려움이 예상되지만 한 목소리를 낸다면 국민들도 저희들을 평가해 주시리라 생각하고, 그것이 민주당 지도부들의 바람직한 정치적인 운영이 아닐까 생각한다. 최선을 다해 뒷받침하겠다”고 강조했다.

이에 송 대표는 “문재인 정부 성공적 과업을 뒷받침해나갈 최적의 총리라고 감히 말씀드린다”고 화답했다. 그는 “특히 오는 19일 방미길에 오르는데 백신수급 또한 백신 생산 기지 허브화에 대한 기대가 있다”고 했다.

부동산 문제에 대해서는 “당정이 지혜를 모아가고 있다”면서도 “큰 틀에서 정책적 기조는 유지해야겠지만 운영에서는 실수요자가 겪는 어려움을 해소하는 것도 같이 노력했으면 한다”고 밝혔다.

