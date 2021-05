강진군, 2021년 정부합동평가 대비 추진상황 보고회 개최

5개 국정 목표 분야 116개 지표 성과 달성에 총력

[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군이 지난 12일 군청 소회의실에서 이상심 부군수 주재로 ‘2021년 정부합동평가 대비 추진상황 보고회’를 개최했다.

16일 군에 따르면 이번 보고회는 해당 지표 부서장의 추진 상황 보고를 통해 현재 실적 및 부진지표에 대한 문제점을 파악하는 데 중점을 두고 향후 대책과 부서별 협조 사항에 대해 의견을 나눴다.

정부합동평가는 행정안전부가 관계 중앙부처와 공동으로 국가위임사무, 국고보조사업 및 국가 주요 시책에 대해 매년 17개 시·도의 추진 성과를 시·군과 도 단위를 구분해 실시하는 지방자치단체 대상 종합평가이며 올해는 5개 국정 목표 분야 정량 지표 94개, 정성지표 22개 총 116개의 지표로 구성됐다.

군은 성과 달성을 위해 매월 1회 이상 각 지표에 대해 부서별 계획을 수립해 추진하는 한편, 전남도 관련 부서와 유기적인 협조체계를 구축하는 등 주기적인 실적 점검을 통해 체계적인 업무추진 방향을 설정할 계획이다.

이상심 부군수는 “매년 실시하는 정부합동평가는 군의 지역 발전과 군민 생활에 밀접한 관련이 있다”며 “지속해서 관심을 통해 목표 달성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 강진군은 최근 발표한 2020년 정부합동평가에서 전남도 4위, 군 단위 1위를 달성했다.

