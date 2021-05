손경식 "코로나19 시대 협력적 노사관계, 선택 아닌 필수"

제33회 한국노사협력대상 시상식

한국노총에 '협력적 노사관계' 위한 파트너 관계 구축 제안도

[아시아경제 유제훈 기자] 손경식 한국경영자총협회장이 12일 한국노동조합총연맹(한국노총)에 '협력적 노사관계'를 위한 중앙단위 간 협력을 제안했다.

손 회장은 이날 서울 중구 조선호텔에서 열린 '제33회 한국노사협력대상' 시상식에서 "코로나19 위기 극복과 포스트 코로나 시대를 준비하기 위해 협력적 노사관계는 선택이 아닌 필수적인 생존전략"이라며 이같이 밝혔다.

손 회장은 우선 세계 최하위 수준에 머물고 있는 한국의 대립적 노사문화와 관련 "국내 최고의 전문가, 노동계와 함께 대립적 노사관계의 원인을 진단하고 해결방안을 찾겠다"면서 "청년실업과 사회양극화 문제 해결을 위해 노동시장의 유연성을 강화하는 동시에 안정성을 보완하기 위한 방안을 노동계와 함께 찾겠다"고 전했다.

또 최근 잇따라 발생하는 산업재해 사고와 관련해서도 "산업재해에 대한 노사 모두의 준법 및 안전의식을 제고하고, 기업 현실에 맞는 맞춤형 산재예방 활동을 지원할 것"이라고 강조했다.

손 회장은 특히 이를 위해 중앙단위에서 각기 노사를 대표하는 경총과 한국노총이 파트너 관계를 구축하자고 제안했다. 그는 이날 시상식에 참석한 김동명 위원장과 한국노총을 향해 "노사관계 선진화를 위한 의제 개발 태스크포스(TF)를 공동으로 구성하고, 산업현장 안전 캠페인, 안전 취약 사업장 지원을 위한 협의체도 함께 구성하자"고 밝혔다.

한편 이날 노사협력대상 시상식엔 손 회장과 김 위원장을 비롯, 안경덕 고용노동부 장관, 문성현 경제사회노동위원회 위원장 등이 참석했다. 또 대상 수상자론 넥센타이어(대기업 부문)와 세아제강·금융결제원(중견·중소기업), 우수상 수상자론 한화디펜스(대기업 부문)와 수산이앤에스(중견·중소기업 부문)가 선정됐다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr