광주 성덕고 관련 3명 추가…나흘만에 21명 확진

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주에서 성덕고등학교 관련 확진자가 계속 나오고 있다.

8일 광주광역시에 따르면 이날 오후 2시 기준 신규 확진자 4명 중 3명이 광산구에 위치한 성덕고 관련 확진자다.

나머지 1명은 유증상 검사자로, 감염경로가 알려지지 않았다.

성덕고 관련 집단감염은 지난 5일 이 고교 1학년으로 알려진 광주 2451번이 최초로 확진된 이후 빠른 속도로 확산됐다. 누적 확진자는 21명에 달한다.

성덕고 학생과 교직원 등 1387명이 코로나19 검사를 받았다. 이들 중 절반 이상이 자가격리 또는 능동감시 대상으로, 추가 확진자가 더 늘어날 것으로 전망된다.

지역 누적 확진자는 2483명이다.

한편 광주에서는 오는 27일부터 위탁의료기관에서 연령별 코로나19 백신 접종이 시작된다.

사전예약은 이보다 앞서 해야하며, 자세한 예약방법은 코로나19 예방접종 사전예약 누리집 또는 질병관리청 콜센터, 보건복지상담센터 등에서 가능하다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr