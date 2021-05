엔투셀 "브레스실버, ‘브레스 타이니탄 컬렉션’ SSF샵 입점"

[아시아경제 유현석 기자] 프리미엄 마스크 브랜드 ‘브레스실버(BREATHSILVER)’가 삼성물산 패션부문 통합 온라인몰 SSF샵에 공식 브랜드관을 오픈했다고 7일 밝혔다.

이번 브랜드관에서 선보이는 제품은 방탄소년단 캐릭터 ‘타이니탄’과 콜라보레이션 해 화제를 모은 프리미엄 기능성 마스크 ‘브레스 타이니탄 컬렉션’이다.

‘브레스 타이니탄 컬렉션’은 필터 일체형 고기능성 패션 스포츠 마스크 ‘스포츠 프로(SPORTS PRO)’와 기능성 패션 스포츠용 ‘브레스 스포츠2.0(SPORTS2.0)’, 데일리로 착용할 수 있는 ‘브레스 타이니탄 퀸텟(QUINTET)’과 ‘브레스 타이니탄 스퀘어(SQUARE)’ 등 총 4가지 라인으로 구성됐다.

브레스실버는 최고의 라이프스타일 브랜드만 엄선해 선보이는 SSF샵 입점을 기념해 오는 12일까지 SSF샵 전용 10% 할인 쿠폰을 제공한다. 또 SSF샵에서 브레스실버 제품을 1만원 이상 구매하는 고객에게는 ‘브레스실버 데일리 스노우 화이트’ 마스크 1팩(7매)을 추가 증정한다.

브레스실버 관계자는 “브레스 타이니탄 컬렉션은 차별화된 기술력과 감각적인 디자인으로 기능성과 패션 모두 충족시킨 마스크다. 프리미엄 제품을 찾는 SSF샵 타깃 고객의 니즈를 충분히 만족시킬 것”이라며 “브랜드의 가치를 효과적으로 전달할 수 있는 다양한 유통 채널 입점을 통해 고객과의 접점을 넓혀갈 계획이다”라고 말했다.

