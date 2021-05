강남구 ‘2021 더강남 주민참여 공모전’ 개최

7월16일까지 ‘유튜브 영상’·‘캐릭터 디자인’ 두 가지 분야 작품 모집 … 최대 상금 200만원

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 참신한 구정홍보 콘텐츠 발굴을 위한 ‘2021 더강남 주민참여 공모전’을 개최, 7월16일까지 작품을 모집한다.

이번 공모전은 강남구의 모바일 애플리케이션 ‘더강남’을 홍보, 주민참여를 유도해 주민친화적인 콘텐츠를 구축하기 위한 목적으로 기획됐다.

공모는 ‘유튜브 영상’과 ‘캐릭터 디자인’ 2개 분야로 진행된다.

유튜브 영상은 ‘강남구 전통시장의 재발견’을 주제로 지역상권 활성화를 도울 5분 이내 영상을 제작하면 되고, 캐릭터 디자인은 ‘더강남’에 들어갈 인공지능(AI) 챗봇인 ‘강남봇’을 디자인하면 된다.

참여는 개인 또는 팀(최대 4인)으로 가능, 선정작은 8월11일 발표 예정이다. 2개 분야에서 총17작품을 선정, 최대 200만원의 상금이 수여된다.

수상자를 제외한 각 분야별 참여자 70명(팀)에게는 추첨을 통해 1만원 상당의 상품권을 증정한다.

자세한 사항은 강남구청 홈페이지 고시·공고 게시판을 참고하면 된다.

