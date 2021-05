지난해 석유공사·광물자원공사 등 공기업 4곳 적자폭 확대

[아시아경제 주상돈 기자] 지난해 한국석유공사와 한국광물자원공사 등 공기업 4곳은 지난해 코로나19 사태를 거치며 적자 폭이 전년보다 커졌다.

2일 공공기관 경영정보 공개시스템 알리오에 따르면, 36개 공기업 중 11곳이 지난해 당기순이익이 적자 전환했다.

코로나19 타격을 직접 받은 곳들이 많았다. 2019년 당기순이익 3347억원을 올렸던 강원랜드는 휴업 및 시간제한 등으로 영업에 차질을 빚으면서 지난해에는 당기순손실 2759억원을 냈다. 그랜드코리아레저(724억원→-643억원), 한국마사회(1449억원→-4368억원), 제주국제자유도시개발센터(110억원→-1286억원), 인천국제공항공사(8634억원→-4229억원), 한국공항공사(188억원→-1487억원), 에스알(184억원→-391억) 등도 포함됐다.

에너지 공기업들은 국제유가 하락 탓에 적자를 냈다. 한국가스공사(583억원→-1607억원), 한국남동발전(326억900만원→-1447억5400만원), 한국동서발전(1414억9400만원→-441억6700만원) 등이다.

한국석유공사는 당기순손실이 2019년 1548억원에서 지난해 2조4392억원으로 커지면서 자본잠식 상태가 됐다. 유가 하락과 생산량 감소에 따른 매출액 감소, 미래 장기유가 하락 예상에 따른 해외석유개발자산 평가손실이 증가한데 따른 것이다. 한국철도공사(-469억원→-1조3427억원), 한국광물자원공사(-5638억원→-1조3543억원), 한국서부발전(-466억원→-859억원)도 적자 폭이 커졌다.

