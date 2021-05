코웨이, 체험형 주방가전 연구공간 ‘더 키친’ 오픈

실제 주방 환경에서 사용 편의성 검증 및 신제품 발굴

쿠킹클래스 등 체험형 공간으로 활용 계획

[아시아경제 김희윤 기자] 코웨이는 서울대 연구공원에 위치한 자사 환경기술연구소에 소비자 관점의 주방가전 연구 개발을 위한 ‘더 키친(The Kitchen)’을 오픈했다고 1일 밝혔다.

코웨이에 따르면 더 키친은 코웨이 전기레인지를 비롯한 주방가전 제품의 소비자 사용성 검증을 위한 체험형 연구 공간이다. 내부는 실제 제품을 사용하는 주방 환경으로 구성해 코웨이 주방가전의 기능 및 사용성, 소비자 감성 품질 등에 대해 분석한다.

향후 코웨이는 더 키친을 통해 서비스 현장의 코디와 임직원의 주방가전 사용성을 평가받고, 새로운 제품 개발에 대한 아이디어를 발굴하는 공간으로 활용할 계획이다.

아울러 코웨이는 더 키친 내 전기레인지뿐만 아니라 정수기, 공기청정기 제품을 함께 구성해 기존 제품들과 사용성 연계 연구를 통해 제품 간 시너지를 창출하고 활용성을 높일 예정이라고 덧붙였다.

코웨이는 앞으로 더 키친을 고객이 직접 코웨이 주방 가전을 체험하는 쿠킹클래스 공간 등으로 확장 운영한다는 계획이다.

박찬정 코웨이 환경기술연구소장은 “코웨이는 소비자가 필요로 하는 제품이 무엇인지 끊임없이 고민하고 환경가전 시장을 넘어선 신제품 개발에 투자를 아끼지 않고 있다”며 “최근 급변하는 고객 라이프스타일과 높아진 눈높이에 맞춘 혁신 제품 개발에 더욱 박차를 가할 계획이다”고 말했다.

