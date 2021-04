광주 광산구, 아동 180명 어린이날 선물키트 지원

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구는 다가오는 어린이 날을 맞아 드림스타트아동 전체 180명에게 선물키트를 지원한다고 30일 밝혔다.

이번 선물키트 지원은 코로나19 상황 악화로 어린이 날 행사가 대부분 취소된 가운데 집에서 많은 시간을 보내는 드림스타트 아동을 격려하기 위해 마련됐다.

선물키트 준비를 위해 7개 업체(오션텍기프트, 대교눈높이교육사랑봉사단, 삼력공업사, 로뎀나무, 하나로가구, 운화커뮤니케이션, 다희건설)가 뜻을 모아 495만원을 기부했다.

광산구는 집콕 놀이 활동으로 아이와 부모가 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 ‘나만의 비행기시계’라는 선물키트를 제공할 예정다.

선물키트는 이날부터 내달 4일까지 각 가정에 비대면으로 전달된다.

광산구 관계자는 “드림스타트 아동을 지원할 수 있는 프로그램 개발과 다양한 지역 업체 후원을 연계해 아동과 가족들의 복지 체감도를 높일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr