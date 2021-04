[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 28일 오전 구청 기획상황실에서 열린 지방보조금심의위원회 위원 위촉식에 참석해 신규 위원들과 함께 소통했다.

이날 신규 위촉된 위원들은 총 9명으로 오는 2024년 4월까지 임기를 이어간다.

지방보조금 심의위원회는 보조금 예산 편성과 운영 관리 등 건전한 지방재정운영을 위해 자문·심의하는 역할을 수행하게 된다.

채현일 구청장은 "새롭게 위촉된 위원분들이 예산 운용에 대한 해박한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 공정한 심의를 해주시길 바란다"며 "지방보조금 심의위원회와 함께 지방세정 세심히 챙겨 살기좋은 영등포를 구현하겠다"고 전했다.

