더불어민주당이 28일부터 차기 지도부 선출을 위한 대의원·권리당원 투표를 시작했다. 투표는 28일과 29일은 온라인 투표, 오는 30일부터 다음 달 2일까지는 유무선 자동응답시스템으로 진행되며, 국민과 일반당원 여론조사는 29일과 30일 이틀간 실시된다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.