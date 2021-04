SK㈜ C&C-두산중공업, 스마트 제조 플랫폼 개발 '맞손'

SK㈜ C&C와 두산중공업이 스마트 제조를 위한 디지털 플랫폼·솔루션 개발에 손을 잡았다.

SK㈜ C&C는 22일 두산중공업과 '멀티버스 제조 특화 디지털 신사업 개발 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 두 회사는 SK㈜ C&C의 디지털 통합 플랫폼 '멀티버스'에 두산중공업의 대표 디지털 솔루션을 탑재한다.

SK㈜ C&C는 멀티버스의 개발과 테스트 환경을 제공하고 두산중공업은 인공지능(AI) 비파괴검사, 예측진단, 에너지 저장 시스템(ESS) 배터리 분석 등 자체 개발한 디지털 솔루션을 탑재한다.

이를통해 두 회사는 구글 클라우드 기반의 서비스형 소프트웨어(SaaS), 패키지 솔루션, 시스템 통합 서비스를 제공한다는 계획이다.

두산중공업은 사물인터넷(IoT)과 AI 기술을 기반으로 발전소 고장 예측·진단 솔루션인 '프리비전(PreVision)', AI 기반 비파괴 검사, 디지털 트윈 등 다양한 디지털 솔루션을 개발해 국내외 발전소에 적용시키고 있다. 두 회사는 향후 조선·정유·건설·발전 산업 등 글로벌 고객기업을 대상으로 디지털 사업 발굴에도 협력한다.

송용진 두산중공업 전략혁신부문장은 "양사가 협력해 글로벌 진출의 성공 모델을 만들 것"이라고 말했다. 이기영 SK㈜ C&C 디지털플랫폼 총괄은 "빠른 시일 내에 실제 해외 사례를 창출하겠다"고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr