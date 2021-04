불꽃튀는 간편결제 시장…신한금융도 '페이' 독자 진출(종합)

신한금융, 독자적으로 '신한페이' 만들어 간편결제시장 진출

빅테크 주도 속 KB이어 신한까지 가세하며 경쟁 치열

[아시아경제 이광호 기자]금융권의 '페이' 경쟁에 신한금융그룹도 가세했다. 빅테크(대형 정보통신기업)가 주도하고 있는 간편결제 시장에서 자체 페이 시스템을 만들어 도전장을 낸 것이다. 금융지주사들의 잇따른 시장 진출로 간편결제 시장의 지각변동이 예상된다.

20일 금융권에 따르면 신한금융은 이날 그룹 통합 간편결제 서비스 신한 페이를 출시했다. 신한금융이 그룹사 통합 간편결제 서비스를 내놓은 것은 이번이 처음이다.

신한 페이는 신용ㆍ체크카드 결제 및 계좌결제, 선불결제 등을 활용해 신한카드의 모든 가맹점에서 사용할 수 있는 간편결제 서비스다. 기존 신한카드의 신한페이판을 업그레이드해 출시했다.

신한금융은 신한 페이 출시에 맞춰 신한 페이 계좌결제 서비스를 새롭게 선보였다. 신한은행 계좌를 보유한 고객이면 누구나 신한 페이 계좌결제 서비스를 통해 모바일 체크카드를 간편하게 발급 받을 수 있으며, 터치결제 기술을 활용해 전국의 모든 신한카드 온ㆍ오프라인 가맹점에서 실물카드 없이 결제서비스를 사용할 수 있다.

신한금융은 향후 신한 페이 계좌결제 서비스를 신한금융투자·제주은행·신한저축은행 계좌 보유 고객으로 확대할 예정이다. 아울러 신한쏠 등 그룹사 대표 애플리케이션(앱)과 연결성을 강화해 고객 편의성을 지속적으로 높힐 계획이다.

신한금융은 향후 은행 계좌가 없거나 계좌 개설이 어려운 고객을 위해 별도의 결제수단을 제공해 신한 페이를 사용할 수 있도록 서비스를 추가할 방침이다.

앞서 KB금융도 지난해 국내 금융지주 최초의 통합 간편결제 시스템 'KB페이'를 출시했다. KB페이는 신용카드와 체크카드는 물론 카드 이외의 결제 수단도 등록해 사용할 수 있다. 실물 플라스틱 카드 없이 온라인, 현장 결제(MSRㆍWMCㆍ바코드ㆍQR), 해외 결제도 이용할 수 있다. 하나금융도 페이 시장 진출을 위해 내부 논의를 진행하고 있는 상황이다.

최근 카카오페이ㆍ네이버페이 등 국내 빅테크들이 주도하고 있는 간편결제 시장에 금융지주사들이 뛰어들고 있는 것은 그만큼 시장 성장성이 높기 때문이다.

한국은행에 따르면 2016년 11조7810억원이었던 간편결제 시장 규모는 2017년39조9906억원, 2018년 80조1453억원, 2019년 120조원까지 급증했다. 평균 이용건수도 증가 추세다. 지난해 기준 일 평균 이용 건수는 1455만건, 이용액은 4492억원으로 1년 전보다 각각 44.4%, 41.6% 증가했다.

은행 관계자는 "금융지주사들이 간편결제 시장에 뒤늦게 진출했지만 오프라인 채널에서의 경쟁력은 빅테크를 능가한다"며 "갈수록 격화되는 간편결제 시장에서 지각변동을 불러올 수 있을 것"이라고 내다봤다.

