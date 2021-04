KT, '제로 웨이스트 피크닉 세트' 출시… 친환경 브랜드 지속 발굴

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,250 전일대비 150 등락률 +0.53% 거래량 170,033 전일가 28,100 2021.04.14 09:28 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "LG유플러스, 사상 첫 영업익 1兆 향해 순항중"[클릭 e종목]"KT, 5G 가입자 증가 추세…목표가 8%↑"“병원출입 안전하게 관리한다” KT, 대한요양병원협회와 '디지털헬스 패스' 협력 close 가 오는 15일부터 친환경 가치소비를 테마로 '제로 웨이스트 피크닉 세트'를 'KT샵'을 통해 출시한다고 14일 밝혔다. 이 상품은 일회용품 대체 서비스 소셜벤처 '트래쉬버스터즈'와 협업해 만든 다회용기 2인 세트다.

제로 웨이스트 피크닉 세트는 오렌지 컬러의 보울접시, 와인잔 2개, 스푼과 포크 2세트, 피크닉백 1개와 음료컵 1개로 구성됐다. 선착순으로 컵스트랩이 추가 제공된다. 트래쉬버스터즈 상품처럼 다회용기를 대여해 이용하는 기존의 방식과 다르게 이 상품은 구매한 고객이 소장해 지속적으로 사용할 수 있다.

제로 웨이스트 피크닉 세트의 가격은 3만7000원(부가세 포함)이며, KT멤버십 포인트 차감을 이용하면 할인된 가격 3만3000원에 구매할 수 있다. 구매고객은 일정기간 사용 후 제로 웨이스트 피크닉 세트를 반납하면 다시 원재료로 가공해 트래쉬버스터즈의 새로운 제품으로 다시 만드는 트래쉬버스터즈의 자원순환 프로그램에 참여할 수 있다. 참여한 고객에게는 트래쉬버스터즈의 다른 제품을 구매할 수 있는 50% 할인 쿠폰을 증정한다.

제로 웨이스트 피크닉 세트는 4개의 주요 KT 플래그십 공간인 KT스퀘어, KT플라자 강남역점, 가로수길점, 성대 미디어점에서 팝업 전시돼 있어 직접 체험하고 구매 할 수 있다. 해당 매장 정보는 KT 홈페이지 내 매장 찾기에서 확인 가능하다. KT 20대 브랜드 ‘와이(Y)’의 ‘Y 박스 앱’에서 협업 브랜드와 굿즈에 대한 소개 내용을 자세히 볼 수 있다.

박현진 KT 커스터머전략본부장은 "환경을 생각하고 미닝아웃 기업을 응원하는 젊은 세대와의 소통의 일환으로 제로 웨이스트 피크닉 세트를 준비했다”며 ”Y를 중심으로 일상 속에서 실천할 수 있는 제로 웨이스트 챌린지와 같은 진정성 있는 활동을 앞으로도 다양하게 전개하여 선한 영향력을 확산해 나가겠다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr