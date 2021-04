CJ올리브영, 집콕족 늘자 건강 간식 매출 92%↑

[아시아경제 임춘한 기자] 원격 수업, 재택근무 일상화로 집에 머무르는 시간이 늘어나면서 건강 간식 수요가 증가하고 있다.

CJ올리브영은 올해 1월부터 이달 13일까지 반건조 곡물 간식, 건강 차등 건강 콘셉트의 주요 간식 매출이 전년 대비 92% 증가했다고 14일 밝혔다.

올리브영 건강 간식 브랜드 딜라이트 프로젝트는 올 초 리뉴얼 이후 월평균 30%가량 매출이 급증했다. 특히 간단한 식사를 대체하기에 좋은 쫀득한 망고말랭이와 쫀득한 군고구마, 바삭한 느타리버섯칩 등이 인기다. 상반기 내에는 원물 고유의 특징을 살려 블렌딩한 삼각 티 3종도 새롭게 출시할 계획이다.

열량이 낮거나 기능성 원료가 함유된 간식도 인기를 끌고 있다. 카카오닙스와 코코넛을 튀기지 않고 가공한 옐로욜로 카카오칩은 초콜릿과 비슷한 풍미를 내지만 96㎉의 낮은 열량으로 다이어터 사이에서 각광받고 있다. 무설탕 프로틴 초코볼 딜로마켓 틴볼스는 입점 이후 월평균 10%씩 매출이 증가했다.

올리브영 관계자는 “집에 머무르는 시간이 길어짐에 따라, 간식을 먹을 때도 건강과 다이어트에 좋은 웰빙 스낵을 택하려는 소비자들이 증가하고 있다”며 “간단한 식사대용 간식부터 ‘이너뷰티’를 위한 차, 칼로리를 낮춘 초콜릿 스낵 등이 특히 인기”라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr