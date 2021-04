김원웅 광복회장, 독립지사 유족에 멱살잡이 당해

[아시아경제 허미담 기자] 김원웅 광복회장이 11일 열린 제102주년 대한민국임시정부 수립 기념식에서 독립지사 유족인 광복회원에게 멱살을 잡히는 소동이 벌어졌다.

국가보훈처 등에 따르면 광복회원인 김임용씨는 이날 오전 서울 용산구 백범김구기념관 야외광장에서 열린 기념식에서 국립합창단의 공연 도중 김 회장에게 다가가 멱살을 잡고 흔들었다. 바로 옆에 있던 황기철 보훈처장과 행사 진행요원이 이를 말리면서 상황은 크게 번지지 않았다.

김씨는 대한민국 임시의정원 의장과 대한민국임시정부 국무위원을 역임한 김붕준(金朋濬·1888∼1950) 선생의 손자다. 김붕준 일가는 부인(노영재)과 아들(김덕목), 큰 딸(김효숙)과 둘째 딸(김정숙), 큰 사위(송면수)와 둘째 사위(고시복) 등 7명이 독립운동에 헌신했던 대표적인 독립운동 명문가다. 행사장에 게양된 여러 태극기 중 임시의정원 태극기(1923년 제작)도 김붕준 선생이 아내와 함께 제작한 것으로 알려졌다.

이날 김씨가 김 회장의 멱살을 흔든 이유는 아직 확인되지 않았다. 하지만 김씨는 평소 김 회장의 독단적인 정치 활동으로 광복회 명예가 훼손되고 있다는 등 비판적인 입장을 보여 온 것으로 전해졌다.

한편 최근 광복회 내부에선 김 회장의 정치적 발언 등을 비판하는 회원들의 목소리가 크다. 지난 2월 광복회 서울특별시지부 지회장들은 김 회장에게 정치적 중립과 재정집행 공개를 요구한 바 있다. 지난달 30일에는 일부 회원들이 김 회장 집무실을 항의 방문하기도 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr