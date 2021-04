함평군, 농림축산식품부 국비 170억 확보 ‘쾌거’

학교 기본조사지구 150억·석창 계속 지구 20억 증액 성과

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군은 농림축산식품부의 배수 개선사업 기본조사지구에 학교지구가 최종 확정되는 등 국비 170억 원을 확보했다고 11일 밝혔다.

배수 개선사업은 농작물 침수 피해가 반복되는 저지대 농경지(50ha 이상)에 배수장, 배수문, 배수로 등 방재시설을 설치해 농작물 피해를 예방하는 사업이다,

군은 이번 학교지구 배수 개선사업 기본조사지구 선정(150억 원)과 석창지구 계속사업 총사업비 변경(20억 원 증액) 승인을 위해 지난해부터 지역구 국회의원 등 중앙부처와 국회에 사업의 필요성을 적극적으로 피력해 왔다.

앞서 군은 지난해 8월 침수피해 당시 이개호 국회의원의 현장 확인과 주민 의견 청취 자리에서도 현황 보고 등 사업의 시급성을 적극 건의했다.

이번에 선정된 학교지구는 월산리, 사거리, 월호리 지역 151ha 농경지가 함평천, 영산강 수위상승 시 배수로 단면 부족으로 매년 침수피해를 겪어 왔다.

또 석창지구는 월천리, 산남리, 석창리 지역의 265.4ha 농경지가 해수면 상승과 배수로 단면 부족으로 침수피해를 겪어 왔다.

군은 향후 학교지구에 대한 농림축산식품부의 기본계획 수립이 완료되면 후속 사업을 추진한다.

석창지구는 증액 승인된 20억 원을 포함, 총사업비 100억 원을 투입해 2023년까지 공사를 완료할 계획이다.

이상익 군수는 “전액 국비 사업으로 이뤄지는 이번 사업에 선정돼 상습침수지역 주민들의 숙원을 해결할 수 있게 됐다”며 “향후 관계부처와 지속 협의해 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr