현대제뉴인, 현대중공업 중간지주사 역할…두산인프라코어 지분매입(상보)

현대제뉴인, 두산인프라코어 주식 7550만9366주를 8500억원에 취득

두산인프라코어의 인수 주체가 현대중공업지주에서 현대제뉴인으로 변경됐다. 현대제뉴인이 국내 건설기계 1위 업체인 두산인프라코어 지분을 매입하면서 현대제뉴인의 현대중공업그룹 내 중간지주사 역할이 명확해졌다.

9일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 현대중공업지주는 현대제뉴인이 두산인프라코어 주식 7550만9366주를 8500억원에 취득한다고 공시했다.

주식 취득 후 현대제뉴인의 두산인프라코어 지분율은 35%가 된다. 현대중공업지주는 이번 주식 취득의 목적을 "두산인프라코어 경영권 확보"라고 밝혔다.

현대제뉴인은 현대중공업그룹의 지주사인 현대중공업지주가 토목공사와 유사용 기계장비를 제조할 목적으로 지난 2월에 세운 신규법인이다. 현대중공업지주가 보유하고 있던 두산인프라코어 주식이 현대제뉴인에 전량 이전되면서 현대제뉴인이 그룹의 건설기계부문 중간 지주사로 역할을 하게 된 것이다.

현대제뉴인도 이날 1275억원의 유상증자를 시행한다고 함께 공시했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr